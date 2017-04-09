أخبار مصر - الاحد 9 ابريل 2017

– انطلاق الحملة القومية ضد الديدان المعوية

– رئيس امتحانات الثانوية العامة: أرقام الجلوس الشهر المقبل

– تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.. والبداية في بورسـعيد

الاهرام

– الرئيس: استيراد كميات إضافية من السلع لتلبية احتياجات رمضان

– زاهى حواس سفيرا للتراث العالمى

– وزير الدفاع يلتقى رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس

– بدء إجراءات إزالة التعديات على أراضى الدولة بالمحافظات

– تطوير التعاون مع الأردن فى مجالات التصنيع الدفاعية

– مباحثات مصرية ـ سودانية لتعزيز التعاون المائى المشترك

– 154 مليون دولار لدعم مشروعات الطاقة المتجددة

– وزير الأوقاف: فروع جديدة للمسابقة العالمية لتحفيظ القرآن

– انطلاق الحملة القومية ضد الديدان المعوية

الاخبار

– رئيس امتحانات الثانوية العامة: استلام ٩٩٪ من استمارات الطلاب.. وأرقام الجلوس الشهر المقبل

– 25 ألف حالة تعد منذ ٢٠١١ منها ٢٢ مليون متر أراضي بناء و١٩ ألف فدان زراعي

– وصول ١٢٠٠ سائح لبورسعيد و٨٢٠ إلي سفاجا’

– اتحاد‭ ‬أصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬يرفض‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي ‬الجديد‭ ‘

– حماية المستهلك يحذر: كارت «النانوتوفير» يحتوي علي مواد مشعة

– سعفان : أولوية لتشغيلهم.. قاعدة بيانات لتوفير الوظائف المناسبة

– الأرصاد: اليوم طقس معتدل

الجمهورية

– حظر دخول الشاحنات للقاهرة بعد تشغيل الإقليمي

– عرفات: المشروع القومي لتطوير السكك الحديدية ينطلق في يوليو

– تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.. والبداية في بورسعيد

– إطلاق تخصيص الأراضي الصناعية بالمجان من سوهاج

– مد فترة تحصيل القسط بدار مصر حتي الاستلام

– امتحــــــــانات الجيــــــــــــزة 30 أبـــــــــــريل

– وزير التعليم العالي في بني سويف معلقاً علي الدكتورة “الراقصة”: الأستاذ الجامعي قدوة..والسلوك لا يتجزأ