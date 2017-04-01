أخبار مصر - الاحد 9 ابريل 2017

– أردوغان يدعو مؤيديه للتصويت لصالح تعديلات دستورية
– أمريكا تتوعد بعمل عسكري إضافي ضد نظام بشار
– – تظاهرات في جنوب إفريقيا للمطالبة برحيل زوما

الاتحاد

– 17 قتيلاً بقصف صالة إنترنت بريف الرقة

– أردوغان يدعو مؤيديه للتصويت لصالح تعديلات دستورية

– جونسون يلغي زيارة لموسكو بسبب تطورات سوريا

– اليمن يحذر من خطورة استحداث الميليشيات منافذ جمركية واحتجاز قوافل الإغاثة

– الأردن يدعو إلى حوار أميركي روسي لتسوية سلمية

– «إيتا» الإسبانية تسلم فرنسا لائحة بمخابئ أسلحة

– باكستان: مقتل 10 إرهابيين بتبادل لإطلاق النار
المدينة

– الحصانة انتهت.. «بشار» قريباً «في المخبأ»

– داعش يعدم 50 مدنيا وسط الموصل

– مصادر عسكرية: تحرير الحديدة قبل رمضان

– الجالية التركية بالسعودية تصوت في الاستفتاء

– السلاح الكيماوي من حرب البوير إلى غوطة دمشق

– قمة أمريكية صينية تبحث العلاقات الثنائية

– أمريكا تتوعد بعمل عسكري إضافي ضد نظام بشار
الخليج

– مقتل 200 «داعشي» بعملية واسعة في صلاح الدين

– هروب 6 الآف شخص من جنوب السودان الى أوغندا

– ميناء عدن يستقبل 161 سفينة خلال 3 أشهر

– تظاهرات في جنوب إفريقيا للمطالبة برحيل زوما

– ناجون في خان شيخون يتحسرون على موتاهم ويرحبون بالضربة الأمريكية

– موسكو تعلق التنسيق مع واشنطن في المجال السوري

– ميدفيديف: الصواريخ الأمريكية كادت تؤدي لنزاع عسكري مع موسكو

– إمام الحرم المكي يحذر من محاولات النيل من رموز الأمة