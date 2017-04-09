موسكو - أ ش أ

ندد رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف ونظيره الإيراني محمد باقري بالهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا. جاء ذلك في إتصال هاتفي بحثا فيه التطورات على الساحة السورية والضربة الصاروخية الأمريكية.

واعتبر قائدا الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران وروسيا الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا اعتداء سافرا على بلد ذي سيادة , وأنه مخطط مسبقا بهدف إبطاء تقدم الجيش السوري وتعزيز معنويات الجماعات الإرهابية وداعميها.

وأكد الجانبان , طبقا لقناة (روسيا اليوم) , عزم بلديهما على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب.

كما بحث غيراسيموف وباقري الهجوم الكيميائي في بلدة خان شيخون , وأعربا عن دعمهما لاقتراح السلطات السورية إجراء تحقيق مستقل في مكان الحادث للكشف عن حقائق هذا الحادث الأليم أمام الرأي العام العالمي.