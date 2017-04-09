القاهرة - أخبار مصر

فاز فريق “ديسكفري المنوفية” للعلوم بالمركز الاول على مستوى مصر والدول العربية في مسابقة تصميم وتصنيع غواصة آلية قادرة على القيام بمهام متعددة والتصوير تحت الماء، وتأهل الفريق لحضور النهائيات الدولية بكاليفورنيا.، في الفترة من 22 الى 24 يونيو 2017.

من جانبها، أكدت إيمان شديد رئيس مركز “ديسكفري المنوفية” أن فريق ديسكفري أثبت جدارته وحصد أعلى الدرجات بالرغم من أنه يعد أصغر فريق في المسابقة.

وقد اقيمت النهائيات العربية لمسابقة الغواصات الالية rov والتي تنظمها مؤسسة Mate العالمية بامريكا في الفترة من 6-8 أبريل بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.