باريس - أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن طرد المفكر المثير للجدل هاني رمضان مساء السبت إلى سويسرا لتبنيه سلوك وإدلائه بتصريحات تشكل تهديدا خطيرا على النظام العام بفرنسا.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن هاني رمضان- حفيد مؤسس جماعة “الإخوان” الإرهابية وشقيق المفكر المثير للجدل طارق رمضان- قد تم توقيفه أثناء مشاركته في مؤتمر ببلدة “كولمار” شرق فرنسا وأنه تم اقتياده للحدود الفرنسية السويسرية تحت حراسة الشرطة.

وأضافت وزارة الداخلية أن منعا إداريا من التواجد بالأراضي الفرنسية قد صدر بحق هاني رمضان منذ يوم الجمعة الماضية.

وأكد وزير الداخلية ماتياس فيكل- في البيان- أن الوزارة وقوات الأمن يحشدون طاقتهم على نحو كامل وسيواصلون مكافحة التطرف والراديكالية.