إعداد و ترجمة : أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

– كوريا الشمالية: الغارات الجوية الأمريكية في سوريا تؤكد صواب قرارنا تصنيع أسلحة نووية !

– بوريس جونسون يلغي زيارته لموسكو بسبب “تغير تام” بشأن سوريا !

واشنطن بوست :

تحت عنوان كوريا الشمالية: الغارات الجوية الأمريكية في سوريا تؤكد صواب قرارنا تصنيع أسلحة نووية !

أشارت الجريدة لوصف كوريا الشمالية الضربة الصاروخية الأمريكية في الأراضي السورية بأنها “عمل عدواني لا يُغتفر” ! وقالت إنها أثبت “للمرة المليون” أن قرارها تطوير أسلحة نووية “خيار صائب” – على حد قولها !

جاء ذلك في بيان لوزارة خارجية كوريا الشمالية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية هناك، وذلك في أول تعليق على قصف صاروخي شنته الولايات المتحدة الجمعة، عبر سفن حربية في البحر المتوسط على قاعدة الشعيرات الجوية السورية !

نيويورك تايمز:

وتحت عنوان بوريس جونسون يلغي زيارته لموسكو بسبب “تغير تام” بشأن سوريا !

أشارت الجريدة ألغى وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، زيارته إلى موسكو بسبب الهجمات بالاسلحة الكيمياوية في سوريا !

وأضاف جونسون، الذي مقررا أن يزور موسكو الاثنين، إن الاوضاع تغيرت “تماما”، وإن الأولوية اصبحت بالنسبة إليه مواصلة التشاور مع الولايات المتحدة، لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار! وأن بريطانيا طالبت روسيا بذل ما في وسعها للتوصل إلى “حل سياسي” في سوريا!

أما وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تليرسون، فسيزور موسكون كما كان مقررا، بعد اجتماع مجموعة السبعة، يومي 10 و11 أبريل القادم !