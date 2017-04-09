إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

– ترامب يبلغ الكونجرس بعملية القصف في سوريا ويحذر من “اتخاذ خطوات أخرى” !

– العثور على “جسم مشبوه” فى شاحنة ستوكهولم المستخدمة في اقتحام المتجر !

صنداى تايمز:

تحت عنوان ترامب يبلغ الكونجرس بعملية القصف في سوريا ويحذر من “اتخاذ خطوات أخرى” !

أشارت الجريدة لاطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء الكونجرس بالقصف الصاروخي الذي أمر بتنفيذه على قاعدة الشعيرات السورية، وحذر من أن خطوات مماثلة قد تكون ضرورية، بينما قال وزير الخارجية الروسي، إن ذلك القصف يصب في مصلحة المتطرفين، وإن الولايات المتحدة تلعب لعبة الإرهاب!

وجاء في رسالة ترامب إلى أعضاء الكونجرس تفاصيل عن عملية القصف، وذلك بإطلاق 59 صاروخا من نوع توماهوك، ردا على استخدام الحكومة السورية ما يبدو سلاحا كيمياويا في خان شيخون ومقتل العشرات فيها، وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة سوف تتخذ خطوات إضافية في حالة الضرورة !

ديلى تلجراف:

تحت عنوان العثور على “جسم مشبوه” فى شاحنة ستوكهولم المستخدمة في اقتحام المتجر!

أشارت الجريدة لاعلان الشرطة في السويد إنها عثرت على “جسم مشبوه” في الشاحنة المستخدمة في الهجوم على مركز تجاري في العاصمة ستوكهولم الجمعة الماضية !

وقال مفوض الشرطة الوطنية في السويد دان إلياسون إن “الأداة التقنية” عُثر عليها في مقعد السائق، مؤكدا أن المشتبه به، الذي تحتجزه الشرطة، من أوزبكستان وأنه معروف لدى السلطات الأمنية !

وأضاف إلياسون إن المشتبه المحتجز لدى الشرطة السويدية شخص “بعيد عن الشهرة”، لكنه معروف لدى الجهات الأمنية !