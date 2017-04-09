موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن 11 شخصا بينهم طفل أصيبوا في تصادم قطارين في غرب مدينة موسكو.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن الوزارة قولها إن الجرحى نقلوا إلي المستشفي, موضحة أن أربع عربات انحرفت عن مسارها جراء التصادم الذي حدث بعد أن توقف أحد القطارين بشكل حاد لمنع دهس رجل كان يعبر خط السكة الحديدية.

وأشارت إلي أن أحد القطارين الذي نفذ رحلة بين موسكو ومدينة بريست غرب بيلاروس كان يقل حوالي 800 راكبا وأن الحادث شل حركة القطارات في المنطقة.