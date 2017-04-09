القاهرة - أخبار مصر

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على أنه يعكف حاليا على دراسة برنامج لتطوير المعلمين عن طريق نقاط حوافز تشبه ما تقدمه شركات الاتصالات المختلفة لعملائها، بحيث يحصل المعلم على نقاط مقابل الدورات التدريبية التي يدخلها ونقاط لمستوى طلابه، وغيرها من المقاييس، موضحًا أن راتب المدرس بهذه الطريقة قد يصل إلى 10 و 20 ألف جنيه في حال تقديمه ما يناسب هذا الراتب.

وأشار شوقى – خلال برنامج “كل يوم” مساء السبت – إلى أن هذه الخطة هدفها خلق ثقافة الاستحقاق الحقيقى بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنوك، مستطرداً: “جارى حل مشكلات الطلاب والمعلمين للوصول للنظام البديل للثانوية العامة الذى سيغير ديناميكية التعليم فى مصر، كما نعمل على تغيير نظام القبول بالجامعة.. ولو قمنا بذلك سينتهى الغش فى غضون عام أو عامين”.