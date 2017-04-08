دبلن - وكالات

طور الباحثون مادة جديدة يمكن استخدامها وإدخالها ضمن أغلفة المواد الغذائية من أجل تحذير المستخدمين عند انتهاء مدة الصلاحية.

وصمم الباحثون في كلية ترينيتي في دبلن بإيرلندا، ترانزستورات مطبوعة تتكون بالكامل من مواد نانو مترية ثنائية الأبعاد لأول مرة.

ويمكن أن تسمح هذه الدوائر الكهربائية بزيادة مرونة الإلكترونيات المصنوعة من مواد مثل الغرافين والفوسفور والموليبدينيت.

ويمكن استخدام الحواسيب النانوية في البطاقات الغذائية التفاعلية الذكية، بما في ذلك الموجودة على زجاجات الحليب.