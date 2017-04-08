القاهرة - أ ش أ

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, الذين خاضوا مواجهة بتروجيت تدريبات منفردة على هامش مران الفريق اليوم السبت.

وقام المدير الفني حسام البدري بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران, حيث خضع الأساسيون لتدريبات منفردة, بينما انخرط باقي اللاعبين في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري, الثلاثاء المقبل, على استاد برج العرب بالإسكندرية, ضمن مباريات الجولة ال`24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما انتظم حارس مرمى الفريق مسعد عوض, في مران الأهلي الجماعي, على ملعب التتش بالجزيرة, وكان عوض قد اكتفى بتدريبات في صالة الجيم خلال مران فريقه أمس, الجمعة.