واشنطن - أ ف ب

بعد انتقادات العديد من المشرّعين الأمريكيين له بسبب عدم استشارته الكونجرس قبل شن ضربة في سوريا، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ لإطلاعهم على الوضع وتحذيرهم من أن اتخاذ إجراءات إضافية هو أمر ممكن.

وكتب الرئيس الأمريكي إلى رئيس مجلس النواب ومجلس الشيوخ “لقد عملت من أجل المصالح الحيوية للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بموجب سلطتي الدستورية، من أجل إجراء عمليات دولية بصفتي قائدا عاما”.

وأضاف “الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر وبالطريقة المناسبة، من أجل مواصلة الدفاع عن المصالح الوطنية الهامة”.

وفي هذه الرسالة، أوضح الرئيس الأمريكي أنه أمر بشن ضربة مساء يوم الخميس عند نحو الساعة 20,40 بتوقيت واشنطن (00,40 ت غ الجمعة) ضد قاعدة الشعيرات الجوية.

وتابع ترامب أن “الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أن القوات العسكرية السورية العاملة في تلك القاعدة مسؤولة عن الهجوم الكيميائي ضد مدنيين سوريين بمحافظة إدلب في الرابع من أبريل (نيسان)”.

وأردف “لقد أمرتُ بهذا العمل بهدف خفض قدرة الجيش السوري على تنفيذ هجمات أخرى بأسلحة كيميائية، وردع النظام السوري عن استخدام أسلحة كيميائية أو تطويرها”، مشددا على أنه تصرّف من أجل “تحسين الاستقرار في المنطقة” ومنع الوضع الإنساني من التدهور أكثر.