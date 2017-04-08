إجتماع اللجنة الفنية لتنقية البطاقات برئاسة إسماعيل و حضور ممثلى الوزارات و الجهات المعنية 8-4-2017 2017/04/08 - 23:02 إجتماع اللجنة الفنية لتنقية البطاقات برئاسة إسماعيل و حضور ممثلى الوزارات و الجهات المعنية 8-4-20172017-04-08T23:02:40+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة فى سوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه 8-4-2017 وزير الصحة يتفقد عدداً من المراكز العلاجية بمحافظة بور سعيد 8-4-2017 وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية بتكلفة 21 مليون جنيه 8-4-2017 تقرير عن الملتقى الإعلامى العربى للشباب 8-4-2017 الرئيس السيسي يعقد إجتماعاً مع رئيس الوزراء و عدداً من الوزراء و المسئولين 8-4-2017 وزير الدفاع يلتقى رئيس لجنة المراقبة و الإصلاح بالكونجرس الأمريكي 8-4-2017
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