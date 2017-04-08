القاهرة - أ ش أ

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأنه تأجل إقلاع طائرة مصر للطيران التي كان من المقرر أن تتجه إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم السبت، وكان على متنها وزير الخارجية سامح شكري لعقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين، وذلك لتعرض مدينة الخرطوم إلى عواصف ترابية أعاقت الملاحة الجوية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أنه يجري حاليا التنسيق مع الجانب السوداني لترتيب موعد بديل لعقد جولة المشاورات.