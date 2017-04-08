القاهرة - أ ش أ

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار إحتفالية متحف الفن الإسلامي بباب الخلق بمناسبة افتتاحه ليلا أمام الجمهور مساء السبت من كل أسبوع من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء.

شهد الحفل – الذي أقيم بحديقة المتحف – حلمي النمنم وزير الثقافة وغادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفنانة ليلى علوي ولفيف من أعضاء البرلمان وسفراء الدول الأجنبية بمصر ورؤساء المعاهد الأجنبية.

وأكد الدكتور خالد العناني أن قرار فتح المتحف ليلا أمام الجمهور جاء لالقاء الضوء على المتحف بشكل أكبر، لما له من أهمية كبرى خاصة وأنه جاء بعد فترة وجيزة من افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله بعد تدميره جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة في يناير 2014 بما يعد رسالة واضحة للعالم أجمع على قدرة مصر على التصدي للإرهاب.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء عقب قرار فتح المتحف المصري بالتحرير ليلا يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، مؤكدا أن هذا القرار يأتي حرصا من وزارة الآثار متمثلة في قطاع المتاحف على تنشيط حركة السياحة، وتعظيم موارد الوزارة المالية ونشر الوعي الأثري في المجتمع.

من جانبها، أوضحت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف – في تصريح – أن الوزارة سوف تتجه خلال الفترة القادمة إلى افتتاح أكبر عدد من المزارات الأثرية والمتاحف ليلا

بما يساهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة إليها ويتيح الفرصة لمختلف طوائف الشعب المصري من العاملين والدارسين والذين لم يتسنى لهم فرصة زيارتها صباحا أن يتعرفوا على آثارهم وحضارتهم.

وتضمنت الإحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية منها تخت شرقي، بالإضافة إلى جولة داخل قاعات المتحف لكافة الحاضرين.