القاهرة - أ ش أ

بلغ إجمالي إيرادات سيارات الملاكي والنقل بجمارك السويس خلال مارس الماضي 72 مليونا و692 ألفا و721 جنيها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك – في تصريح اليوم السبت – إن الرسوم الجمركية المحصلة خلال مارس الماضي بلغت 47 مليونا و709 آلاف و477 جنيها، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لصالح جهات أخرى 24 مليونا و983 ألفا و244 جنيها.

وأضاف المصدر أن عدد السيارات الملاكي والنقل التي تم الإفراج عنها نهائيا بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال مارس الماضي 566 سيارة بقيمة إجمالية بلغت 113 مليونا و187 ألفا و346 جنيها، مشيرا إلى أن السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بلغت 95 سيارة و71 شاحنة (تريلا وبراد).