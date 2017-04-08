موسكو - أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت ان الضربة الأمريكية ضد النظام السوري “تخدم الإرهاب” وذلك في أول اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون منذ وقوعها كما أعلنت الخارجية الروسية.

وأكد لافروف لنظيره الأمريكي ان مهاجمة “دولة تحارب الإرهاب لا يؤدي إلا إلى خدمة الإرهاب، ويخلق تهديدات للأمن الإقليمي والعالمي” بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

من جانب آخر أكد مجددا موقف الخارجية الروسية بان الإتهامات الموجهة للنظام السوري بشن هجوم كيميائي على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا “لا تتطابق مع الواقع”.