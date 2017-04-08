أخبار مصر - غباشى خيرالله

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن الإهتمام بذوى الإعاقة هو توجه دولة وأن هناك تنسيق دائم ومستمر بين المحافظة وكافة المؤسسات للإهتمام بهذه الفئة وإدماجهم فى المجتمع وتطوير حلول ذكية وإبداعية تمكنهم من المشاركة الفعالة .

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ فى إحتفالية مؤسسة حلم بمناسبة الإنتهاء من تطوير مسارات المشاة بمحيط جامعة القاهرة لإستقبال وخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة كأول نموذج بشارع مهيأ بناءً على معايير دولية وفقاً لبروتوكول بين المحافظة والمؤسسة .

وقالت أمنة الساعى رئيس مجلس إدارة مؤسسة حلم أن مشروع “إنطلق” هو أحد المشروعات التى تقيمها المؤسسة بالتعاون مع شركة فودافون ويهدف إلى مساعدة الجهات المختلفة لتأهيل الأماكن لإستقبال ذوى الإعاقة البصرية والحركية من خلال تقديم جميع الإستشارات التى تحتاجها المؤسسة .

وأضاف أنه تم تأهيل 17 رامب بشارعى الجامعة وثروت لخدمة ذوى الإعاقة من طلاب الجامعة وفقاً لمعايير دولية كما تم إنشاء مسار لذوى الإعاقة البصرية يمكنهم من سهولة الحركة دون التعرض لأى مخاطر .