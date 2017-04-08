الغردقة - أ ش أ

تمكنت جمارك سفاجا اليوم السبت من إحباط 10 محاولات تهرب جمركي لبضائع متنوعة بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية بالمخالفة للقانون.

ففي أثناء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي ، تم ضبط 10 ركاب قاموا بإخفاء أصناف وكميات من البضائع المتنوعة، منها طلقات صيد لبنادق ضغط هواء وشيش إلكترونية وأدوية بيطرية ومبيدات حشرية ومستحضرات تجميل، وقرر مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر يحيى سعيد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 10 محاضر تهرب جمركي، والتحفظ على المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز ورئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية عساف جاد بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.