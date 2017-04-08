تونس - أ ش أ

واصل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، سلسلة انتصاراته ببطولة إفريقيا للأندية المقامة حاليا بتونس، بعد فوزه على فريق وينفرستي الزيمبابوي 3-0، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من البطولة.

ونجح الأهلي في إنهاء أشواط المباراة لصالحه، بنتائج: 25-8 للشوط الأول، 25-7 للشوط الثاني، و25-16 للشوط الثالث.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق السجون الكيني 3-1 في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة، بالجولة الأولى من البطولة.