بكين - وكالات

تخطط الصين لبناء منطقة اقتصادية جديدة بمعايير عالية، بالقرب من بكين، ستطلق عليها اسم منطقة شيونجان الجديدة، بهدف دمج العاصمة بالمناطق المحيطة بها.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، هي ليفينج، إن الصين ستسرع خطط بناء المنطقة الجديدة، مسلطا الضوء على “المعايير الدولية” و”الخصائص الصينية” و”الإصلاح” و”الابتكار” ككلمات جوهرية في وضع الخطة.

ووصف منشور صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة هذه الخطوة بأنها “خيار تاريخي واستراتيجي كبير” سيكون “حاسما بالنسبة للألفية القادمة”.