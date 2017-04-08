دمشق - أ ف ب

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا ان مئات من المقاتلين السوريين غادروا السبت مع بعض عائلاتهم آخر حي تسيطر عليه المعارضة في مدينة حمص بوسط البلاد.

وقالت سانا “خرج من حي الوعر 480 من المسلحين والبعض من افراد عائلاتهم وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة”، في اشارة الى اتفاق مع الحكومة السورية يؤمن لمقاتلي المعارضة ممرا آمنا الى مناطق أخرى تسيطر عليها المعارضة.

والدفعة التي غادرت السبت هي الرابعة وفق برنامج مغادرة المقاتلين لحي الوعر بموجب اتفاق ترعاه روسيا من أجل بسط سيطرة الحكومة السورية على كامل حمص.