لندن - أ ش أ

عاد ليفربول بثلاث نقاط ثمينة من معقل مضيفه ستوك سيتي بعدما قلب تأخره أمامه بهدف نظيف للفوز بهدفين لواحد على ملعب “بريطانيا ستاديوم” مساء اليوم السبت في إطار مواجهات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف أحرزه الأيرلندي جوناثان والترز قبل النهاية بدقيقة.

ومع بداية الشوط الثاني، أقحم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، الثنائي البرازيلي فيليب كوتينيو وروبرتو فيرمينيو لتنقلب المباراة رأسا على عقب.

وفي الدقيقة 70 أدرك كوتينيو التعادل لـ”الريدز”، قبل أن يضعهم مواطنه فيرمينيو في المقدمة بعدها بدقيقتين.

شهد اللقاء جلوس الجناح المصري الشاب رمضان صبحي على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل قبل النهاية بتسع دقائق.

وبهذا يستعيد “الريدز” انتصاراتهم في البريميير ليج بعد التعثر المفاجئ في الجولة الماضية بالتعادل الإيجابي في عقر دارهم أمام بورنموث ليرتفع رصيدهم للنقطة 63 ويقفزوا للمركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد “البوترز” عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.