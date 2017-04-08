واشنطن - وكالات

تواصل الولايات المتحدة زيادة إنتاجها من النفط الخام، مستغلة تراجع معروض النفط من جانب الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” وروسيا.

وزادت الشركات الأمريكية عدد حفارات النفط للأسبوع الثاني عشر على التوالي في استمرار لموجة تعاف مدتها 11 شهرا.

وقالت شركة “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة، إن الشركات أضافت 10 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 7 أبريل/نيسان، ليصل العدد الإجمالي إلى 672 حفارة، وهو الأكبر منذ أغسطس آب 2015.

وفي حين أدى اتفاق تقليص الإنتاج التاريخي المبرم بين “أوبك” والمنتجين المستقلين، والذي يعد الأول في 8 سنوات، إلى تراجع تقلبات الأسعار في السوق وبث الاستقرار، فإنه كان عاملا مساعدا لمنتجي النفط الصخري على زيادة أنشطتهم.