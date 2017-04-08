مدريد - أ ش أ

حقق أتلتيكو مدريد تعادلا ثمينا مع مضيفه وجاره ريال مدريد بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب “سانتياجو بيرنابيو”, ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح التعادل كل فريق نقطة واحدة, ليرتفع رصيد الريال إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب جدول المسابقة، كما ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 62 نقطة في المركز الثالث.

بينما تقدم الفريق الملكي بهدف في الدقيقة 52 عن طريق مدافعه لافيران بيبي قبل أن يتعادل الأتلتي في الدقيقة 85 عبر نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان.

وسيحل الريال ضيفا في الجولة القادمة من الدوري, على فريق سبورتينج خيخون, قبل أن يلعب مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 23 أبريل الجاري.