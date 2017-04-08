روسيا - أ ش أ

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا, اليوم /السبت/ إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن حتى الآن من صياغة سياسة خارجية ثابتة تجاه الشرق الأوسط وتحديدا على المسار السوري, وإن قصف قاعدة الشعيرات “استعراض من واشنطن ومجرد محاولة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإثبات نفسه في ظروف الصراع السياسي الداخلي الشرس في الولايات المتحدة”.

ووصفت زاخاروفا, طبقا لقناة (روسيا اليوم), عدم تحديد سياسة ثابتة من قبل واشنطن تجاه أوضاع الشرق الأوسط بأنها “مشكلة كبري”, وقالت إن ضرب واشنطن لقاعدة الشعيرات الجوية السورية ليست له أية صلة بمحاولات الوصول إلى حقيقة الاستخدام المفترض للسلاح الكيميائي في سوريا.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أن البنتاغون والخارجية الأمريكية على حد سواء لم يقدما أي دلائل تثبت وجود أسلحة كيمياوية في قاعدة الشعيرات السورية التي تعرضت لضربات الولايات المتحدة.