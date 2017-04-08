القاهرة - أ ش أ

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم /السبت/ حادث الدهس الذي وقع في العاصمة السويدية ستوكهولم أمس وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد وقوف مصر (حكومة وشعبا) مع حكومة وشعب السويد في تلك المحنة مشددا على موقف مصر الثابت ضد كافة أشكال الإرهاب وصوره، معربا عن خالص التعازي لأسر الضحايا داعيا المولى – عز وجل – أن يلهمهم الصبر والسلوان ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين.