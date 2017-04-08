نشرة المساء من اخبار مصر
اخبار مصر - عماد حنفى
السيسى يعقد اجتماعا مع الحكومة لبحث احتياجات المواطنين
بالصور.. السيسي يستعرض وفد الكونجرس الأمريكى قضايا المنطقة
وزير الدفاع يبحث مع عضو بالكونجرس تعزيز التعاون المشترك
شكري يرأس وفد مصر باجتماعات لجنة المشاورات السياسية المصرية-السودانية
مقتل إرهابيين خلال مداهمة مزرعة لتصنيع المتفجرات بالبحيرة
المفتي يؤكد معالجة فكر التطرف من خلال منهج علمي رصين
بالصور..فوز 45 مواطنا في قرعة الحج بجنوب سيناء
بالصور.. فوز ألف و450 مواطن سكندري بقرعة الحج
فوز 431 حاجا بقرعة الحج في الإسماعيلية
1150 مواطنا يفوزون بقرعة الحج في البحيرة
فوز 303 أشخاص بقرعة حج الداخلية بأسوان هذا العام
بدء امتحانات نهاية العام بمدارس الجيزة من 30 إبريل حتى 18 مايو
إحالة ملف المعتدين على أراضى “الجربى” للجهات الرقابية
عرفات: تكلفة تطوير ورفع كفاءة المترو بلغت 30,760 مليار جنيه
“السياحة” تعلن أداء 180 ألف شخص العمرة منذ أول رجب
تأجيل محاكمة بديع وآخرين في الاعتصام المسلح برابعة إلى 9 مايو
تأجيل محاكمة 67 إرهابيا في قضية اغتيال المستشار هشام بركات للغد
تأجيل محاكمة المعزول و24 اخرين في اهانة القضاء لـ 6 مايو
موانئ بورسعيد تستقبل 1280 سائحا
دهب تستقبل 1500 سائح من مختلف الجنسيات
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة
البنك الأهلي المصري يحدث عددا من البرمجيات الآلية لتطوير خدماته
كوريا الشمالية تدين الضربات الأمريكية على سوريا
مناورة بحرية مشتركة بين إيران وسلطنة عمان
إسرائيل تغلق مجالها الجوي فوق الجولان
ارتفاع حصيلة غارات التحالف غرب الرقة إلى 15 قتيلا
أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا
الصدر يدعو بشار الأسد إلى الاستقالة
“ما وراء الفلامنكو” في افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة
منظمو الأوسكار يضعون شروطا جديدة للتنافس
ارتفاع مبيعات الأدوية لـ 50 مليار جنيه فى 2016
أدوية هشاشة العظام آمنة على النساء في مرحلة سن اليأس
أصغر متبرع للأعضاء .. رضيع صيني عمره يومان
بائع زهور يزرع 27 ألف زهرة توليب بمدينة رومانية
سموحة يتعادل سلبيا مع بيدفيست في كأس الكونفدرالية
المصري يخسر أمام كمبالا بهدف نظيف في الكونفيدرالية
سيطرة مصرية على الجولة الصغرى بالبطولة الدولية للفروسية
الرباعي المصري يودع منافسات بطولة الجونة المفتوحة للاسكواش
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