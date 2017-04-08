القاهرة - أ ش أ-هند بدارى

كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر المخترعين المصريين الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته ال 45 ، حيث حصد الفريق المصري الذي رشحته ودعمته الأكاديمية ب 275 ألف جنيه على 14 ميدالية (5 ميداليات ذهبية و3 ميدالية فضية و6 برونزية) وذلك من خلال المنافسة مع 700 مشارك من 40 دولة.

وقال وزير التعليم العالي اليوم السبت : إن الوزارة في مرحلة إصدار قانون حماية الابتكار الذي سينظم العلاقة بين كل أطراف منظومة الإبداع،ولأول مرة سيتاح للمبتكر تحقيق فائدة مالية فضلا عن حقه المعنوي وحقوق رجال الصناعة، إذا احتضن أي ابتكار وكذلك حق الدولة والجامعة وهذا سيحقق الاستدامة للأبحاث والحق القانوني والمالي والمعنوي لكل المبتكرين.

وأكد حرص الوزارة على دعم ورعاية المخترعين والمبتكرين في جميع المجالات ، لافتا إلى اللقاء الذي عقد مؤخرا مع وزير الإنتاج الحربي حيث تم الاتفاق على إتاحة جميع إمكانيات الوزارة للباحثين أصحاب أية فكرة تم تقييمها من قبل أكاديمية البحث العلمي.. موضحا أن مكتبه مفتوح لصاحب أية فكرة أو نظرية مفيدة .. متعهدا برعايتها حتى تطبيقها على أرض الواقع.