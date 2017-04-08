جوهانسبرج - أ ش أ

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة سلبيا مع مضيفه بيدفيست الجنوب أفريقي على ملعبه في مباراة الذهاب التى جمعت بينهما اليوم السبت في إطار الدور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر يلتقى الفريقان في مباراة العودة الأسبوع المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن سموحة تأهل للمرحلة الثانية من دور الـ 32 بالكونفدرالية، عقب فوزه على أولينزي الكيني في المرحلة الأولى بنتيجة (4-3) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد أن فاز برباعية في الإسكندرية وخسر بثلاثية في كينيا.