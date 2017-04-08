محافظة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم و تحرص على تقديم الخدمات للأيتام طوال العام 8-4-2017 2017/04/08 - 18:25 محافظة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم و تحرص على تقديم الخدمات للأيتام طوال العام 8-4-20172017-04-08T18:25:43+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة فعاليات الجلسة الختامية لبرلمان الطلائع .. تنمية الوعى السياسي و المجتمعي للشباب 8-4-2017 مؤتمر صحفى لوزير النقل حول زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق 8-4-2017 المرصد : مقتل 15 مدنياً فى غارات للتحالف الدولى على معقل لإرهابي داعش شمال سوريا 8-4-2017 أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالى فى سوريا و الإلتزام بالمسار السياسي 8-4-2017 نقابة المعلمين تكرم العالم المصرى د / على حبيش الحاصل على جائزة كوامي نكروما 8-4-2017 السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة تتوعد بعمل عسكرى إضافى فى سوريا 8-4-2017
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