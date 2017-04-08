القاهرة - أخبار مصر

تمكنت قوات الامن من القضاء علي اثنين من حركة حسم الارهابية التابعة لجماعة الاخوان خلال مداهمة مزرعة بمركز الدلنجات في محافظة البحيرة كانت تستغل فى تصنيع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات، وعثر بداخلها على 4 بنادق آلية و3 قنابل يدوية ومخبأ به أجهزة تصنيع مادة RDX شديدة الإنفجار وتحضير الحمض المستخدم فى تصنيع المادة المشار إليها،

وأوضح بيان لوزارة الداخلية اليوم السبت انه عثر ايضا داخل المزرعة علي جركن سعة 50 كيلو جرام من مادة RDX “فى صورة سائلة” وجوال به عجينة من تلك المادة “معدة للإستخدام” و500 جرام من مادة SOLT-R الناسفة، موضحة ان الارهابيين هما “أبوالفتوح البشبيشى”نجار مسلح” وإسلام المولد “حاصل على بكالوريوس تجارة” عثر بحوزتهما على بندقية آلية عيار 7,62×39 وبندقية FN .

كما تمكنت قوات الامن من ضبط 5 من عناصر الكيان المسلح المتورطين فى تنفيذ حوادث إرهابية خلال مداهمة عدد من الأوكار التنظيمية بمحافظة الإسكندرية حيث عثر بحوزتهم على (بندقية آلية، خزينة آلية، 38 طلقة نارية من ذات العيار، طبنجة 8,5مم، 2 طلقة نارية من ذات العيار و كمية من الأدوات والمكونات التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة ومجموعة من الأوراق تتضمن بعض التقارير عن الأهداف المرصودة وفلاشة بها العديد من الأهداف المرصودة والمحددة والجاهزة للإستهداف .

كما داهمت قوات الامن بمحافظة المنوفية شقة بالمنطقة الأولى بمشروع أبنى بيتك -مدينة السادات عُثر بداخلها على عبوة شديدة الإنفجار مجهزة للتفجير و 9 طبة مجهزة لتوصيلها بالمفجر و18 عبوة هيكيلية حديدية مُعدة للتعبئة و21 مفجرا و8 بطاريات جهد 9 فولت وبطاريتين متصلتين بأسلاك كهربائية و3 دوائر كهربائية و4 شكارات معبأه بقطع من الحديد يستخدم كشظايا داخل العبوة المنفجرة واثنين جركن به مواد كيميائية وقناعين