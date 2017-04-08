المرصد : مقتل 15 مدنياً فى غارات للتحالف الدولى على معقل لإرهابي داعش شمال سوريا 8-4-2017 2017/04/08 - 18:14 المرصد : مقتل 15 مدنياً فى غارات للتحالف الدولى على معقل لإرهابي داعش شمال سوريا 8-4-20172017-04-08T18:14:31+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالى فى سوريا و الإلتزام بالمسار السياسي 8-4-2017 نقابة المعلمين تكرم العالم المصرى د / على حبيش الحاصل على جائزة كوامي نكروما 8-4-2017 السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة تتوعد بعمل عسكرى إضافى فى سوريا 8-4-2017 المسابقة العالمية لحفظ القرأن الكريم تتضمن إختباراً فى تفسير القرأن كاملاً 8-4-2017 قطاعات من وزارة الداخلية تحتفل بمناسبة يوم اليتيم تباين ردود الفعل الدولية إزاء القصف الأمريكى لمطار الشعيرات السورى
أضف تعليقاً