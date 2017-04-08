القاهرة - أخبار مصر

التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، بالنائب داريل إيسا رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومى وعضو لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكى ، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ، والتحديات الراهنة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، كذلك تعزيز آفاق التعاون المشترك فى ضوء العلاقات الإستراتيجية التى تجمع البلدين الصديقين ، والتى عكستها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية .

وأكد القائد العام ، خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية والتى شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية فى مختلف المجالات ، وتمتد إلى تاريخ طويل من الشراكة والتعاون البناء لتحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة .

من جانبه أشاد إيسا بدور مصر المؤثر والفاعل فى منطقة الشرق الأوسط ، مؤكداً دعم بلاده للبرامج والإصلاحات التى تشهدها مصر وسعيها نحو التنمية والتقدم والإستقرار .

حضر اللقاء الفريق / محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة