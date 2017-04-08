القاهرة- أ ش أ

اختتمت فعاليات المؤتمر القومي الثالث عشر لبرلمان الطلائع اليوم /السبت/ في قاعة مجلس النواب بعقد جلسة برلمانية “نموذج محاكاة” برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.

وفي بداية الجلسة..أكد الشريف أن “نموذج المحاكاة” يدعم السياسة العامة للدولة القائمة على الاهتمام بالمواطن المصري في جميع مراحل حياته لا سيما مرحلتي الطلائع والشباب ويساعد على تدريبهم على دراسة قضايا مجتمعهم المحلي والقومى بالطرق البرلمانية الديمقراطية بما يهدف لإعلاء قيم الحرية وثقافة قبول الرأي الآخر.

وأضاف الشريف أن استضافة المجلس لبرلمان الطلائع تأتي في إطار حرص الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس على دعم البرامج الناجحة التي ترعاها وزارة الشباب..مشيرا إلى أن هذا البرنامج أصبح له تقاليده التي ترتكز على التقاليد البرلمانية لمجلس النواب الأمر الذي يشجع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

وكانت وقائع الجلسة قد بدأت بطرح الطلائع المشاركين طلبات إحاطة ومناقشة واستجواب للقضايا البارزة على الساحة ومن بينها تسمم طلاب المدارس بسبب الوجبات المدرسية والتحرش والاغتصاب ونقص الخدمات الصحية والإهمال الطبي في مختلف مستشفيات الجمهورية فضلا عن الهجرة غير الشرعية والخطاب الديني من منظوره الثقافي والإعلامي والديني.

وفي ختام الجلسة..أشاد الشريف بأداء رئيس الجلسة ومقدمي طلبات الإحاطة من الطلائع المشاركين في نموذج المحاكاة وكذلك الذين لعبوا دور الوزراء مؤكدا أن المجلس يسعده أن يقدم كل الدعم لبرلمان الطلائع.

ومن جهته..تقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس مجلس النواب ووكيل أول المجلس والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس على استضافتهم لبرلمان الطلائع قبل أن يتم في نهاية اللقاء التقاط الصور التذكارية.