بورسعيد - أ ش أ

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم /السبت/ 8 سفن، فيما غادرت 5 سفن.

وأوضحت هيئة موانىء بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – في بيان أصدرته اليوم – أن الرصيف السياحى بميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة السياحية ، التى ترفع علم جزر الباهاما وعلى متنها 1280 سائحا، فيما غادرته سفينتان، وتنتظر 3 سفن الدخول للميناء، كما توجد على الأرصفة سفينتان بضائع عامة وسفينتان فى انتظار اتمام إجراءات الدخول.

وأضاف البيان أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 7 سفن حاويات، وغادرته 3 سفن، بالإضافة إلى وجود 4 سفن للحاويات على أرصفة الميناء، فيما من المنتظر دخول 4 سفن أخرى للحاويات، مشيرا إلي أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.