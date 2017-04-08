القاهرة - اخبارمصر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم حضره السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزى والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج زيارة الرئيس الأخيرة للولايات المتحدة وما شهدته من توافق في الرؤى بين الجانبين المصرى والأمريكى بشأن أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة متابعة نتائج تلك الزيارة والبناء عليها لدفع التعاون الثنائى بين البلدين في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض أخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية وخاصة الأزمة في سوريا حيث تم التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولى والأطراف الفاعلة بالتحرك العاجل لاحتواء الصراع والتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة استناداً إلى مقررات الشرعية الدولية، ومن خلال دعم التوصل إلى حل سياسي يلبى طموحات الشعب السوري ويحافظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية ومنع تفككها.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة، والتي أسفرت عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لأعلى مستوى له منذ مارس 2011.

وقد وجه السيد الرئيس بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي مع مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية والحيلولة دون تأثرها بأية إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.

كما تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الحكومة لاستيراد كميات إضافية من السلع الأساسية بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم حيث تم التأكيد على ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ الكميات اللازمة منها في الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب في الأسعار.