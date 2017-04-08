طنطا - أ ش أ

افتتح محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف ملتقى توظيف الشباب باستاد طنطا الرياضي، اليوم السبت، بمشاركة أكثر من 38 شركة توفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال الافتتاح، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير فرص عمل للشباب، موضحا أن الملتقى يتيح فرص عمل تناسب جميع الفئات من الشباب وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه، أكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس جمعية من أجل مصر التى نظمت الملتقى، أنه حان الوقت لجميع مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة للتصدي لمشكلة البطالة والتي تعد أحد أكبر المشكلات التي تواجهها الدولة الآن.