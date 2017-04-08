بيونج يانج -أ ش أ

أدانت كوريا الشمالية اليوم /السبت/ الضربات الصاروخية الأمريكية على قاعدة جوية سورية، ردا على الهجوم الكيماوي.

وذكرت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية – في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية – أن “الضربات الأمريكية عمل عدواني لا يغتفر، ويظهر أن قرار تطوير أسلحة نووية هو الخيار الصحيح مليون مرة”.

يشار إلى أن مدمرتين أمريكيتين أطلقتا من البحر المتوسط، عشرات الصواريخ على قاعدة جوية سورية، تقول وزارة الدفاع الأمريكية إن هجوما كيماويا انطلق منها الأسبوع الماضي.

وأسفرت الضربات الأمريكية على القاعدة الجوية السورية عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، بينما أسفر الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون السورية عن مقتل وإصابة 450 شخصا على الأقل.