القاهرة - أ ش أ

سيطر الفرسان المصريون علي منافسات الجولة الصغرى باليوم الأخير من البطولة الدولية للفروسية المقامة في نادي “بيجاسوس دريم لاند” بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 5 حتى 8 أبريل الجاري.

وحصد الفارس المصري مهاب سمير المركز الأول بارتفاع قدره 120 سم الجولة الصغرى رفقة جواده “أشبيل” بزمن قدره 41,59 ثانية وبدون أي نقاط جزاء، واحتل الفارس المصري محمد أسامة البرعي المركز الثاني بزمن قدره 41,88 ثانيه وبدون نقاط جزاء , وجاء في المركز الثالث الفارس المصري محمد علي القواس بزمن قدره 44,46 ثانية وبدون نقاط جزاء.

بينما جاء في المراكز من الرابع الى السادس كلا من الفرسان علي صبور, حبيبة السيد, والايرلندي شون كبيت بزمن قدره, 39,70, 43,20, 43,83 علي التوالي, وبأربع نقاط جزاء لكل منهما.

وستقام في وقت لاحق منافسات الجولة الكبري بارتفاع قدره 140 سم.