الطور - أ ش أ

استقبلت مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء خلال الـ24 ساعة الماضية 1500 سائح منهم 434 سائحا أجنبيا و1042 مصريا و24 عربيا.

وصرح رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب اللواء طارق لطفي، اليوم السبت، بأن السائحين زاروا مناطق البلوهول، والثري بول، واللاجونا، لممارسة رياضة الغوص، وقاموا برحلات سفاري إلي وادي قني والطويلات للتمتع بركوب الجمال وتناول العشاء البدوي, بالإضافة إلى زيارة المحميات الطبيعية في ابوجالوم والبلولاجون عن طريق الجمال والمراكب.

وأشار لطفى إلى أن عدد الغرف الفندقية المشغولة بلغ 700 غرفة.