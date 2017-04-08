نيويورك - أ ش أ

أظهرت تجربة سريرية جديدة سلامة عقاقير هشاشة العظام بين النساء في مرحلة سن اليأس على المدى الطويل.

ووجد الباحثون أنه خلال التجربة السريرية لمدة ثلاث سنوات مع عقار “دينوسوماب” لعلاج هشاشة العظام بين النساء في مرحلة سن اليأس ما بين سن 60 – 90 عاما, حيث لوحظ فعالية العقار في خفض شكل كبير كسور العمود الفقري الجديد بنسبة 68%، كسور الفخذ بنسبة 40%، والكسور غير الفقرية بنسبة 20% أعطى الدواء تحت الجلد كل ستة أشهر في 60 ملليج جرعات.

كما وجد دينوسوماب لزيادة كثافة المعادن في العظام وتقليل علامات الوهن مقارنة مع الدواء الوهمي