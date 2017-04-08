القاهرة - أ ش أ

التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم السبت، خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتى وعبد الرحمن المطيري نائب وزير الشباب الكويتي ورئيس الهيئة العامة للشباب والوفد المرافق لهما, وذلك لبحث التعاون المشترك فى مجالى الشباب والرياضة.

وناقش اللقاء الاستعدادات الخاصة باجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب واجتماعات مكتبه التنفيذي المقرر إقامتهما على مدار يومي 9 و10 إبريل الجاري بمقر جامعة الدول العربية بحضور مجموعة من وزراء ومسئولي الشباب والرياضة العرب.

كما تناول الاجتماع سبل دعم العلاقات بين الجانبين المصري والكويتى على صعيد التعاون الشبابي والرياضي وبرامج التبادلات والزيارات الشبابية بين البلدين, والمشاركة فى الأنشطة الشبابية العربية المشتركة, علاوة على استعراض أبرز الأنشطة المنفذة من الجانب الكويتي باعتبار الكويت عاصمة الشباب العربي لعام 2017.