بوخارست - أ ش أ

زرع مواطن روماني يمتلك محلا للزهور في مدينة أوراديا بشمال غرب رومانيا، 27 ألف زهرة توليب على نفقته الخاصة في حديقة عامة بالمدينة عاصمة إقليم بيهور.

واوضح ماريوس ساباو إنه أراد أن يعيد سحر المدينة القديم، وأن يثبت لنفسه أنه يستطيع القيام بشيء.

وقد قام بزرع توليب في حديقة “ليبرتاتي” بالمدينة الكائنة بمنطقة كريشانا، معبرا عن حبه لهذه الحديقة منذ كان طفلا.

وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أن ساباو يمتلك محلا للزهور تصدح منه الموسيقى الكلاسيكية كل ليلة، مؤكدا أن لها فائدة كبيرة على النباتات.

وقد تعلم ساباو صناعة الزهور في المجر، حيث كان يعمل وهو في المدرسة الثانوية في دفيئة للزهور “صوبة”، كما عمل في محل للزهور في بودابست، ومن كل هذا تعلم لغة وأسرار الزهور, كما عمل في أحد البنوك ودرس الإخراج السينمائي في بودابست، وذلك قبل أن يفتتح متجره الخاص للزهور في بلده رومانيا.