القاهرة - أ ش أ

أكد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن النادى قدم له كل الدعم وحقق جميع طلباته، معربا عن سعادته بالشفافية من مسئولي النادي بعرض قيمة العقد.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أن الزمالك يملك أسماء لاعبين كبار لكن لا يملك فريق، مضيفا: سنضع اسم الزمالك أمامنا لتحقيق البطولات، ولن نخسر مباراة إلا بالدم، وأعلم بوجود بعض المتربصين لنادي الزمالك لكنني سأعمل بجدية.

وشدد إيناسيو على أنه لن يقبل إلا بالمجتهدين لحجز مكانة أساسية في تشكيل الفريق الأساسي, وسيتم العمل على الناحية النفسية والبدنية في الفترة المقبلة من أجل تحسينها.

من جهته، أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن العقد بين النادي والبرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء يتضمن وجود 3 مساعدين له، وإن قيمة العقد ستكون بالمصري وتقدر بـ760 ألف جنيه مصرى شهريا.