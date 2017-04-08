لندن -أ ش أ

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة غارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على قرية هنيدة غرب الرقة إلى 15 قتيلا على الأقل, بينهم أربعة أطفال.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /السبت/ عن المرصد قوله – الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له – “إن الضربة الجوية وقعت في قرية هنيدة على بعد نحو 30 كيلومترا غرب الرقة على الضفة الجنوبية من نهر الفرات”.

يشار إلى أن التحالف الدولي شن غارات أمس /الجمعة/ على قرية “حمرة غانم” بريف الرقة الشرقي, مما أسفر عن مقتل 5 مدنيين.