القاهرة - أ ش أ

صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد بأن الوزارة رصدت اعتمادا فى حدود 800 مليون جنيه لتعداد الإسكان والسكان والمنشآت لعام 2017؛ والذى بدأ من العام المالي 2012 / 2013 ويستمر حتى العام المالي المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإطلاق فعاليات المرحلة الثانية للتعداد وهى مرحلة حصر السكان.

وأضافت “هالة السعيد” أن 80% من تلك الموازنة للتعداد تذهب أجورا لشباب مصر الذى لا يوجد لديه فرصة عمل يعتبر أحسن دعم لمستحقيه، لافتة إلى أن أكثر من 40 ألف شاب يقوم بالتعداد.

وأشارت إلى أن البرامج التدريبية تعتبر نقلة نوعية فى الاستثمار وتؤهل الشباب للالتحاق بالعمل.