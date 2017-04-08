نشرة الظهيرة من اخبار مصر
اعداد/امانى عبد المنعم
اهم الاخبار
بالصور .. عبد الله يشهد انطلاق مؤتمر الحد من حوادث الغرق بالغردقة
بدء امتحانات نهاية العام بمدارس الجيزة من 30 إبريل حتى 18 مايو
لجنة فنية لمراجعة تقديرات مقابل حق الانتفاع لأراضي طرح النهر
إحالة ملف المعتدين على أراضى “الجربى” للجهات الرقابية
25 ألف حالة تعدى على أراضي الدولة منذ 2011
بدء تخصيص الاراضي الصناعية بالمجان بمحافظات الصعيد
162 مليون دولار حجم واردات الدواء من الهند
البورصة تربح 9.6 مليار جنيه الاسبوع الماضي
وزير الثقافة ومحافظ كفرالشيخ يفتتحان معرض دسوق للكتاب
انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بالقاهرة
ضبط 2 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالجيزة
مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة
لصدر يدعو بشار الأسد إلى الاستقالة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جزيرة لوزون بالفلبين
روحاني يتهم ترامب بمساعدة “الارهابيين”
فينجر يقرر الاستمرار مع أرسنال..والقرار النهائي للنادي
يوفنتوس يخطط لعبور كييفو لتعزيز الصدارة
مان سيتي يستضيف هال سيتي في الدوري الإنجليزي
أضف تعليقاً