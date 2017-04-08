اخبارمصر - احمد عوض

انطلق ظهر اليوم السبت مؤتمر الحد من حوادث الغرق بمجمع إعلام الغردقة بهدف العمل علي نشر الوعي وثقافة الانقاذ والحد من حوادث الغرق علي مستوي الجمهورية .

من جانبه أكد اللواء أحمد عبد الله أثناء كلمته بالمؤتمر بأن انطلاق هذا المؤتمر له أهمية كبيرة من منطلق أن السياحة بالبحر الأحمر هي سياحة شاطئية في المقام الأول لذلك فإن المؤتمر والتدريب الذي يتم للمنقذين بالمنشأت السياحية هدفه حماية أرواح أبنائنا وأهلنا وكذلك القادمين الي المحافظة من كل أرجاء العالم لقضاء وقت وأجازة ممتعة مشيراً إلي ضرورة نشر الوعي والمفهوم وثقافة الانقاذ الي الجميع وعمل تدريب لكل القائمين علي الإشراف علي كل الأماكن التي بها السباحة سواء إذا كانت علي الشواطئ أو حمامات السباحة مؤكداً علي ضرورة عمل لوحات إرشادية بالنصائح والتحذيرات بشتي لغات العالم ونشرها في كل المنشأت السياحية وكذلك عمل مسابقات لاختيار أفضل المنقذين وتكريمهم عن طريق تدريب عدد من العاملية بالفنادق والقري السياحية ومراكز الشباب وغيرها حتي نتوسع في نشر الوعي وتعليم إسلوب الانقاذ بين الجميع والذي بدوره سيؤدي الي إنقاذ الجميع والقضاء علي كوارث الغرق مقدمً الشكر إلي الاتحاد علي إقامة هذا المؤتمر ومبادرة الحد من حوادث الغرق .

وفي ذات السياق أكد المحافظ بأنه بصدد إنشاء حمامات سباحة في كل مراكز الشباب الأندية في كل مدن المحافظة ، لذلك فإن عملية التدريب علي الانقاذ من الغرق لابد وأن تشمل الجميع حتي يتم القضاء نهائيا علي حوادث وكوارث الغرق سواء علي الشواطئ أو حمامات السباحة .

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات أهمها انتشار أساسيات السباحة والسلامة وإقامة مراكز تدريب للانقاذ وضرورة مرافقة ومراقبة الأطفال والأبناء دواخل الأوساط المائية ووضع العلامات المائية لحمامات السباحة والشواطئ ووضع علامة دولية وهي عدم السباحة منفرداً وتحسين صندوق الدخل المادي للمنقذين عن طريق توصيف وظيفي للمنقذين بالإضافة إلي توفير كافة أودوات والمعدات والإسعافات الأولية في غرفة بجانب التجمعت المائية والأماكن المسموح السباحة بها تحسباً لأي حدث طارئ .

وفي نهاية المؤتمر قدم اللواء محمد ياسر رئيس الاتحاد المصر للغوص درع الاتحاد إلي اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر تكريماً لدوره في رعاية المؤتمر .