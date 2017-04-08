أخبار مصر - عصمت سعد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدء تخصيص الأراضي الصناعية المقدمة بالمجان في محافظات الصعيد حيث تم اليوم تسليم خطابات إتاحة الأراضي ل22 مستثمرا صناعيا في محافظتي سوهاج وأسيوط بواقع 13 مشروعا في سوهاج (5 غذائي، 2 كيماوي، 2 هندسي بإجمالي مساحة 15.200 ألف متر مربع) و9 مشروعات في أسيوط (11 مشروع هندسي، مصنع مواد بناء، مصنع غذائي بإجمالي مساحة 18.370 ألف متر مربع) ليبلغ إجمالي الأراضي المخصصة بالمحافظتين 33.570 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن هذا التخصيص يعد الأول منذ أن وافق المجلس الأعلى للاستثمار على طرح الأراضي الصناعية بالمجان بصعيد مصر.

وقال الوزير إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلقت طلبات إتاحة أراضp من المستثمرين تصل إلى حوالي 100 طلب وجاري حاليا تخصيص هذه الأراضي بعد دراسة هذه الطلبات والتأكد من استيفاءها للشروط والضوابط الخاصة بمنح الأراضي بالمجان.

جاء ذلك خلال الجولة المكثفة للوزير بمحافظات الصعيد والتي استهلها بمحافظة سوهاج،ورافقه خلالها الدكتور أيمن عبد المنعم – محافظ سوهاج إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وأشار إلى أن الوزارة تستعد حاليا لطرح مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص فى 8 محافظات بالصعيد وتشمل محافظات سوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان والمنيا وبنى سويف والفيوم،لافتا إلى أن مساحة المجمع الواحد ستصل إلى 300 ألف متر وسيضم 200 مصنع صغير.